VWI saniert für 7,6 Millionen Euro vier Gebäude

Der Nordring in erstrahlt in neuem Glanz: Volkswagen Immobilien (VWI) hat durch Sanierungsarbeiten vier Bestandsgebäude mit insgesamt 72 Wohnungen modernisiert.

Bereits im Sommer 2015 hatte VWI die Bewohner in einer Mieterveranstaltung über die erforderlichen Instandhaltungsmaßnahmen und Modernisierungen der Mehrfamilienhäuser informiert, die dann im Frühjahr 2016 mit dem ersten Bauabschnitt starteten.

„Die Wohnungen waren aufgrund der Grundrisse nicht mehr zeitgemäß. Auch die Bäder und Sanitäranlagen waren in die Jahre gekommen, ebenso die Wasser- und Elektroleitungen. Neben der Erneuerung der Dächer wurden auch die Fassaden, deren Platten teilweise beschädigt waren, energetisch saniert und neu gestaltet. Bei der Ausführungsplanung, der Ausschreibung sowie der umfangreichen Bauüberwachung wurden wir vom Ingenieurbüro Neumann-Berking und Bendorf hier aus Wolfsburg unterstützt“, resümiert die verantwortliche VWI-Projektleiterin Juliane Flohr die Gesamtbaumaßnahme und ergänzt: „Abschließend werden noch im Frühjahr punktuell die Außenanlagen fertiggestellt und Ersatzpflanzungen durch die VWI-Gärtnerei vorgenommen.“

Die umfassenden Sanierungsmaßnahmen in den Gebäuden erforderten, dass die bisherigen Mieter zumindest temporär ihre Wohnungen verlassen mussten. Der VWI-Kundenservice hatte daher ein individuelles Umzugsmanagement organisiert, das die jeweiligen Kundenbedürfnisse in den Mittelpunkt stellte und ermöglichte, nach Abschluss der Arbeiten in das gewohnte Quartier zurückzuziehen: Deutlich mehr als die Hälfte der bisherigen Mieter, insgesamt 35 von 54 Mietparteien, sind so in die Wohnungen zurückgezogen.

„Die aktuellen Mietpreise hier im Nordring konnten wir trotz der umfangreichen Investitionen auf einem moderaten Niveau im Sinne unserer Kunden halten“, sagte Ulrich Sörgel, Leiter Wohnimmobilien bei VWI.

Das Gesamtkonzept für die Quartiersentwicklung im Nordring sieht den Abriss von drei Gebäuden vor, bei denen sich eine Modernisierung aufgrund des Gebäudezustands nicht mehr wirtschaftlich dargestellt hat. Die 30 leerstehenden Wohnungen werden durch Neubauten an gleicher Stelle mit mehr Wohnraum ersetzt: Insgesamt sollen mehr als 50 barrierearme Mietwohnungen in Mehrfamilienhäusern mit drei Geschossen realisiert werden, die das bestehende Ensemble ergänzen sollen. Der Abriss der drei Bestandsgebäude soll noch dieses Jahr mit Entkernungsarbeiten in den Häusern beginnen. Der Neubaustart der Mehrfamilienhäuser ist für 2019 geplant.