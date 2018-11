„Setzt auf Liebe, um Hass zu vertreiben“

Trotz frostiger Temperaturen nahmen am Sonntag mehr als 100 Menschen an der Gedenkveranstaltung zum Volkstrauertag am Ehrenmal im Schlosspark in Fallersleben teil. Allen voran gedachten Abordnungen von Verwaltung und Vereinen am Ehrenmal in stimmungsvollem Rahmen der Opfer von Terror und Gewalt....