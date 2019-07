Wissenswertes über den Allerauen-Erlebnispfad bei Wolfsburg

Trotz hochsommerlicher Hitze ließen es sich zehn Radler nicht nehmen, mit dem BUND Wolfsburg und dem Heimat- und Verkehrsverein Fallersleben den Allerauen-Erlebnispfad zwischen Osloß und dem Barnbruch zu erkunden. Tourenleiter Jörg Hoffmann freute sich über das Interesse, wie die Veranstalter mitteilen.

An sechs Stationen werden auf insgesamt zehn bebilderten Tafeln Informationen über die Entstehungsgeschichte des Allerurstromtals mit seiner Flora und Fauna, aber auch über die Entstehung von Osloß vermittelt.

Station eins liegt direkt in der Gemeinde Osloß. Dort wird berichtet, wie die erste Siedlung direkt an der Aller entstanden ist. Sogar das Wappen von Osloß nimmt mit der Mühle, dem Weißstorch sowie der blauen Welle (für die Aller) einen Bezug zu der ländlich natürlichen Umgebung auf. „Man lebt harmonisch im Einklang mit der Natur“, sagt Hoffmann.

Die durch Gletscher entstandene Urlandschaft forderte von den ersten Siedlern harte Arbeit, bei der Sümpfe, Moore und Wälder urbar gemacht wurden. Bis zum Bau des Allerkanals im Jahr 1860 standen hohe Grundwasserstände und ständige Überschwemmungen an der Tagesordnung. Heute sind die besonders artenreichen Wiesen, die zu den europaweit seltenen Lebensräumen zählen, Lebensraum zahlreicher Tier- und Pflanzenarten. Für die Naherholung bietet sich neben

natürlichen Rad- und Wanderwegen auch für Kanuten die Möglichkeit des Wasserwanderns auf der sich immer noch natürlich schlängelnden Aller. Der Allerauen-Erlebnispfad wird darüber hinaus auf einem

Teilstück auch vom Aller-Fernradweg und vom Aller-Hoheitsradweg mit genutzt. Dadurch erlangte er auch einen gewissen Bekanntheitsgrad. „Gerade in Zeiten des Klimawandels ist es von Bedeutung, die Bevölkerung an den schonenden Umgang mit der Natur zu erinnern“, sagt Hoffmann.

Der Höhepunkt für die Teilnehmer war das Bestaunen eines sieben Meter langen Biberdammes im

Allerkanal, wobei die Biber es als geschickte Baumeister geschafft haben, den Wasserhaushalt mit circa 60 Zentimetern Höhenunterschied zu regulieren. red