Stafettenreiter aus Heiligendorf sind in Berlin dabei

Heiligendorf. Die Islandpferde-Weltmeisterschaft findet dort zurzeit statt. In Zweierformation schritten 80 Islandpferde in vier Stunden durch die Hauptstadt.

Die Islandpferde-Weltmeisterschaft findet zurzeit bis zum 11. August im Pferdesportpark

Berlin-Karlshorst statt. Mit dabei ist auch der Islandpferde-Verein Fákur, der auch die 28. Stafettenetappe von Heiligendorf nach Schwanewede organisiert und geführt hatte (wir berichteten).

Am vergangenen Wochenende sind die Vereinsmitglieder nun selbst auf der Schlussetappe (38. Etappe) in Berlin mitgeritten. In Zweierformation schritten 80 Islandpferde in vier Stunden etwa 17 Kilometer von der Siegessäule über die Straße des 17. Juni, am Brandenburger Tor vorbei, quer durch Berlin-Mitte, über Kreuzberg bis zum Reitsportpark Karlshorst zur Eröffnungsfeier der Weltmeisterschaft der Islandpferde. Das teilt Udo Rauhaus, Vorsitzender des Islandpferdevereins Fákur Wolfsburg, mit.

Pünktlich zur Eröffnungsfeier der Weltmeisterschaften ritt die Formation unter dem Jubel und Beifall der vielen Zuschauer in das Reitstadion ein und bot als „pferdige“ Ergänzung zu den nur zu Fuß einmarschierten Mannschaften der zehn teilnehmenden Nationen ein Bild mit „Gänsehautgefühl“. Gestartet war die Stafette am 15. Juni in Oirschot in den Niederlanden, dem Austragungsort der letzten Weltmeisterschaft 2017. Nach 13 Tagen in den Niederlanden erreichte sie am 28. Juni die deutsch-niederländische Grenze und führte anschließend in 38 Etappen durch das Münsterland, das Weserbergland, Südostniedersachsen, Sachsen-Anhalt und Brandenburg bis in die Hauptstadt.

Allein auf deutschem Boden wurden dabei in fünf Wochen 1050 Kilometer zurückgelegt. Fünf Reiter aus dem Rheinland – der Älteste ist 84 Jahre alt – sind die gesamte Strecke mit ihren Pferden mitgeritten, heißt es in der Mitteilung. red