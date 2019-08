Rock, Schlager und 80er-Hits beim Fallersleber Altstadtfest

Der zweite Abend des Altstadtfestes lockte bei tollem Spätsommerwetter massenhaft Besucher auf die Festmeile in der Altstadt. Zentrum der Party war Freitagabend die Hauptbühne am Denkmalplatz. Aber auch auf den drei anderen Bühnen spielte die Musik. Beim gut sortierten Band-Mix kam das Publikum voll auf seine Kosten.Die Bühne am Piepenpahl rockten nacheinander zwei regionale Bands. Bunte Socken, afrikanische Sporthosen und akustische...