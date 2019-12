Wolfsburger Familienbetrieb in dritter Generation

Oberbürgermeister Klaus Mohrs besuchte jüngst gemeinsam mit dem Wirtschaftsdezernenten der Stadt Wolfsburg Dennis Weilmann und dem Geschäftsführer der Wolfsburg Wirtschaft und Marketing GmbH (WMG) Jens Hofschröer die Firma Mohr Bestattungen in Fallersleben. Das Familienunternehmen existiert seit 50 Jahren und wird in dritter Generation von Ann-Christine Mohr, Bestattermeisterin und Enkelin des Gründers Heinz Mohr, geführt. Insgesamt arbeiten zwölf Angestellte in den zwei Filialen des Bestattungsbetriebs in Fallersleben und im Stadtteil Wohltberg, wie die WMG mitteilt.

Inhaberin Ann-Christine Mohr zeigte den Gästen bei einem Rundgang die Räumlichkeiten des Hauptunternehmenssitzes in Fallersleben und gab dabei Einblicke in das vielseitige Aufgabenfeld des Bestattungsunternehmens. Im Mittelpunkt des Besuchs stand ein ausführliches Gespräch zwischen den Beteiligten, in dem die aktuelle Situation des Betriebs, die Entwicklungs wie auch wünschenswerte Unterstützungsbedarfe besprochen wurden. „Betriebe wie die Firma Mohr Bestattungen sind eine wichtige Säule für die Wolfsburger. Mit ihrer täglichen Arbeit und der wertvollen Unterstützung im Trauerprozess und in der Erinnerungskultur leisten sie einen großen sozialen Beitrag“, stellt Oberbürgermeister Klaus Mohrs heraus.

Jens Hofschröer, Geschäftsführer der WMG, freute sich über den offenen Informationsaustausch: „Der regelmäßige Dialog mit den kleinen und mittelständischen Unternehmen ist für die WMG von sehr großer Bedeutung, nicht zuletzt auch, um bestmögliche Rahmenbedingungen für die Betriebe am Standort Wolfsburg schaffen zu können.“

Dennis Weilmann, Wirtschaftsdezernent der Stadt Wolfsburg, betont: „Das Familienunternehmen Mohr Bestattungen leistet mit seiner hohen Kompetenz und einem umfassenden Service gemeinsam mit den vielen kleinen und mittelständischen Betrieben unserer Stadt einen wichtigen Beitrag für den Wirtschaftsstandort Wolfsburg.“ red