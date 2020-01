Unbekannte schlagen am Neujahrstag Taxifahrer blutig

Wie die Polizei erst am Sonntag meldete, wurde ein Taxifahrer in Fallersleben bereits am Neujahrstag gegen 1.18 Uhr angegriffen und misshandelt. Der Taxifahrer hatte sich über den Notruf bei der Polizei gemeldet. Demnach war er in die Mozartstraße 18 bestellt worden, wo fünf Fahrgäste zusteigen...