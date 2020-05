Böschung an der Nordumgehung Fallersleben wird saniert

An der Nordumgehung Fallersleben wird aktuell im Bereich Sülfeld die Böschung saniert. Die erste Phase der Arbeiten, für die auf der Südseite der Fahrbahn eine Baustellensignalisierung eingerichtet worden war, endet voraussichtlich am Mittwoch, 20. Mai, am späten Nachmittag, wie die Stadt mitteilt.

An dieser Stelle sei in sehr kurzer Zeit am Fahrbahnrand eine Gosse hergestellt worden, um Oberflächenwasser bei Niederschlägen sicher abzuleiten. Aufgrund der Ausnutzung der derzeit geringen Verkehrsmengen seien die Verkehrsbeeinträchtigungen kaum spürbar gewesen.

In der dann anstehenden zweiten Bauphase sollen die zu pflasternden drei Entwässerungsrinnen vom Böschungsfuß bis oben zur Fahrbahn hergestellt werden. Die Böschungshöhe in diesen Bereich schwankt zwischen acht und zehn Metern, was eine Herausforderung für die Bauarbeiten darstelle. Mit dem Gesamtvorhaben werden weitere Böschungsabrutsche in diesem Abschnitt verhindert. Die Sanierungskosten liegen bei rund 38.000 Euro. red