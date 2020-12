Fallersleben. Ein 66-Jähriger will mit seinem Auto von der Hoffmann-von-Fallersleben-Straße in die Eduard-Mörike-Straße abbiegen und übersieht den Mann.

Fußgänger wird bei Unfall in Fallersleben leicht verletzt

Bei einem Unfall in Fallersleben wurde am Montagabend ein 43-jähriger Fußgänger von einen 66-jährigen Touran-Fahrer aus Wolfsburg leicht verletzt. Wie die Polizei mitteilt, habe der 66-Jährige mit seinem Auto von der Hoffmann-von-Fallersleben-Straße nach rechts in die Eduard-Mörike-Straße abbiegen wollen, als er den querenden 43-Jährigen übersehen habe.

Der Fußgänger sei in der Dunkelheit schlecht zu erkennen gewesen

Bei dem Zusammenstoß sei der Fußgänger aus Fallersleben auf die Straße gestürzt und habe Kopf- und Fußverletzungen erlitten. Als sich der Unfall um 17.50 Uhr ereignet habe, sei der 43-Jährige mit seiner dunklen Bekleidung und schwarzen Strickmütze in der Dunkelheit nicht verkehrsgerecht angezogen und schlecht zu erkennen gewesen, heißt es seitens der Polizei.

red