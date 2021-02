Hund beißt in Fallersleben Kind – Polizei sucht Besitzerin

Fallersleben. Das Tier sei auf das Mädchen zugelaufen und habe ihm in das Bein gebissen, heißt es in der Mitteilung der Polizei.

Die Polizei in Fallersleben sucht die Besitzerin eines weißen West-Highland-Terriers. Der Vorfall ereignete sich bereits am Sonntag, 31. Januar, wie die Polizei mitteilt. Eine unbekannte Hundebesitzerin habe sich mit ihrem weißen Hund mit schwarzem Brustgeschirr und roter Leine am Sonntagnachmittag gegen 14.20 Uhr am Denkmalplatz in Fallersleben aufgehalten. Ein achtjähriges Mädchen sei auf einem Tretroller gefahren und habe anhalten müssen, da es nicht an dem Hund vorbeigekommen sei.

Die Hundebesitzerin habe den Vorfall mitbekommen, jedoch ihren Weg in Richtung Westerstraße fortgesetzt, ohne sich um das Kind zu kümmern

Das Tier sei auf das Mädchen zugelaufen und habe ihm in das Bein gebissen, heißt es in der Mitteilung der Polizei. Die Hundebesitzerin habe den Vorfall mitbekommen, jedoch ihren Weg in Richtung Westerstraße fortgesetzt, ohne sich um das Kind zu kümmern. Das Mädchen habe sich anschließend seiner Mutter anvertraut, die mit ihrer Tochter einen Arzt aufgesucht habe, der die Bisswunde behandelt habe. Die Hundebesitzerin sei schwarz gekleidet gewesen, habe eine braune Sonnenbrille getragen und schulterlange dunkle Haare. Zeugen melden sich bei der Polizeistation Fallersleben unter (05362) 947410.

