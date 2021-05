CDU: Aufzug fürs Schloss Fallersleben zwingend notwendig

In der Ratssitzung am Mittwoch soll über die Schaffung eines barrierefreien Zugangs am Schloss Fallersleben entschieden werden.

In der Ratssitzung am Mittwoch soll über die Schaffung eines barrierefreien Zugangs am Schloss Fallersleben entschieden werden. Yannik Spyra, stellvertretender Vorsitzender des Behindertenbeirats Wolfsburg und Mitglied im Planungs- und Bauausschuss, bemängelt in einer Mitteilung des Behindertenbeirats: „Es kann nicht sein, dass Menschen von der Teilnahme am Besuch des Museums oder des Trauzimmers ausgeschlossen werden, weil es bis heute keine Entscheidung über einen barrierefreien Zugang gibt. Seit rund zehn Jahren wird diskutiert, gestritten, blockiert und an der Sache vorbeigeredet. In Wolfsburg wollen wir uns als offene und moderne Stadt präsentieren, dann dürfen Entscheidungen über den Abbau von Barrieren nicht immer wieder verschoben werden und über so viele Jahre andauern. Gelebte Teilhabe und Inklusion sieht anders aus!“

Behindertenbeirat Wolfsburg sei oft auf das Thema angesprochen worden

Aus Sicht des Behindertenbeirats liegt jetzt ein Antrag mehrerer Parteien auf dem Tisch und es wundere schon, dass hier nicht alle Fraktionen vertreten seien. Für die Menschen mit Beeinträchtigung wäre es ein großes Zeichen, wenn der Antrag von allen Fraktionen positiv angenommen und verabschiedet würde. Janine Ehrlich, Vorsitzende des Wolfsburger Behindertenbeirats, ergänzt: „Es ist für mich erstaunlich, wie oft wir als Behindertenbeirat auf dieses Thema angesprochen und um Unterstützung von Betroffenen gebeten werden.“

CDU: Ein Aufzug für das Fallersleber Schloss ist zwingend notwendig

Auch die CDU Fallersleben-Sülfeld meldet sich zu Wort: Ein Aufzug für das Fallersleber Schloss sei zwingend notwendig. Nachdem nun im Verwaltungsausschuss der Stadt Wolfsburg durch einige Fraktionen erneut der Vorstoß zur barrierefreien Erschließung des Schlosses gemacht wurde und der Rat der Stadt hierüber beschließen soll, seien die Christdemokraten sehr verwundert, dass in diesem Fall der Ortsrat in der Entscheidungsfindung übergangen werden soll.

Mehrheitliches Votum aus dem Ortsrat sollte „nicht einfach so übergangen werden“

„Da derzeit noch weitere in der Tiefe ungeprüfte Varianten in der Diskussion sind, die nach unserer Ansicht wert sind, geprüft zu werden, sollte diese Überprüfung abgewartet werden“, heißt es in einer Pressemitteilung. Die Partei wünsche sich, dass zu dem noch im Raum stehenden Vorschlag eine Stellungnahme des Landesamts für Denkmalschutz eingeholt werde. Auch ist die CDU der Meinung, dass ein mehrheitliches Votum aus dem Ortsrat „nicht einfach so übergangen werden sollte“. Hierzu sagt André Schlichting, CDU-Fraktionssprecher im Ortsrat: „Den Ortsrat und die dort bestehenden Mehrheiten zu umgehen und eine Entscheidung durch den Rat der Stadt herbeizuführen, ist für uns nicht das Vorgehen, welches nach unserer Ansicht richtig wäre. Gibt es angesichts der neuen vorgeschlagenen Variante doch auch eine weitere mögliche Alternative.“

CDU: Meinung der Bevölkerung einholen

Michael Paech, CDU-Mitglied im Ortsrat Fallersleben-Sülfeld, ergänzt: „Auch unser Bestreben ist es, das Schloss Fallersleben barrierefrei zu erschließen, jedoch geht dieses nur zusammen mit der Bevölkerung und deren mehrheitlicher Meinung.“ Diese mehrheitliche Meinung werde durch die derzeitigen Mehrheitsverhältnisse im Ortsrat nicht abgebildet. Aus diesem Grund sei es das Bestreben der CDU, die Meinung der Bevölkerung einzuholen und eine Lösung zu erreichen, die einen breiten Konsens finde. Peter Kassel, CDU-Fraktionssprecher im Rat: „Wir werden uns als Ratsfraktion der Empfehlung unserer Kollegen vor Ort anschließen, da auch wir zwar für die barrierefreie Erschließung sind, jedoch das Votum des Ortsrates respektieren.“

