Volle Konzentration und ja keinen Fehler machen: Die Schachfreunde Fallersleben veranstalteten ihr Sommerturnier - in diesem Jahr unter freiem Himmel.

Fallersleben. Peter Oppitz holt sich bei der Freiluft-Veranstaltung in Fallersleben den Wanderpokal. Doch was macht Schach so reizvoll?