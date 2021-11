Terrassenbrand in Fallersleben: Mieter löscht selbst

Fallersleben/Wolfsburg. Zu Schaden kommt in der Straße Lange Stücke zum Glück niemand. In Wolfsburg baut ein 20-Jähriger unter Drogeneinfluss einen Unfall.

Das ging zum Glück glimpflich aus: Aus noch ungeklärter Ursache gerieten in der Nacht zu Mittwoch Terrassenmöbel im Hochparterre einer Wohnung in Fallersleben in Brand. Die Polizei Wolfsburg sucht Zeugen, die etwas zur Brandentstehung sagen können.

Um 3.23 Uhr war der Notruf eingegangen. Die Fallersleber Feuerwehr rückte mit einem Löschzug und 21 Einsatzkräften aus, zudem war ein Rettungswagen der Berufsfeuerwehr im Einsatz. Doch als sie in der Straße Lange Stücke ankamen, hatte der Wohnungsmieter den Brand schon selbst gelöscht. Die Feuerwehr kontrollierte die Brandstelle noch auf versteckte Glutnester. Der Mieter wurde vorsorglich dem Rettungsdienst übergeben, seine Frau und ein Kind, die sich ebenfalls in der Wohnung aufgehalten hatte, blieben unverletzt.

Ihr Newsletter für Wolfsburg & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Lesen Sie mehr Nachrichten aus Fallersleben:

Wie das Feuer ausbrechen konnte, ist unklar. Verschiedene Möbel, ein Gasgrill, eine Markise und eine Kunststofftruhe wurden Opfer der Flammen. Zudem wurden auch die Hauswand und Fenster sowie die Terrassentür beschädigt. Insgesamt dürfte sich der Schaden im vierstelligen Bereich belaufen. Die Polizei hat den Brandort beschlagnahmt und die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Hinweise unter der Rufnummer (05361) 4646-0.

Unfall unter Drogeneinfluss

Ein Autofahrer hat unter Drogeneinfluss einen Unfall auf der Nordsteimker Straße verursacht, bei der eine 40-jährige Frau leicht verletzt wurde.

Am Dienstagnachmittag war der Wolfsburger mit seinem Seat in Richtung Innenstadt unterwegs. Nach bisherigen Ermittlungen und Zeugenaussagen fuhr er in Höhe des Ahornweges ungebremst auf den langsam vor ihm fahrenden Golf eines 55-Jährigen auf. Dieser wurde durch den Zusammenstoß auf den Pkw der Wolfsburgerin geschoben, die angehalten hatte, um nach links in den Ahornweg abbiegen zu können. Die Frau wurde leicht verletzt; ein Rettungswagen war jedoch nicht erforderlich.

Bei der Unfallaufnahme ergaben sich Hinweise auf Drogenkonsum durch den 20-Jährigen. Ein freiwillig durchgeführter Test reagierte positiv auf THC. Daraufhin wurde eine Blutprobe angeordnet. Der Seat und der Golf des 55-Jährigen waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de