15 Jahre alter Touran in Fallersleben gestohlen

Selbst auffällige Zeichen an Front- und Heckscheibe schreckten die Diebe nicht ab. In der Richard-Wagner-Straße im Wolfsburger Ortsteil Fallersleben wurde in der Nacht zu Mittwoch ein Touran gestohlen.

Zwischen Dienstag, 18 Uhr, und Mittwoch, 7.45 Uhr, wurde der graue VW-Touran entwendet. Das fast 15 Jahre alte Fahrzeug stand verschlossen auf dem Hausparkplatz vor einem Mehrparteienhaus. Durch den Diebstahl ist den Eigentümern ein Schaden von etwa 3000 Euro entstanden. Besonders auffällig an dem Fahrzeug ist ein kreisrundes Äskulap- oder auch Arzt- und Pharmaziezeichen an der Front- sowie an der Rückscheibe, schildert die Polizei. Die Beamten hoffen auf Hinweise zu dem Diebstahl und bittet darum, dass sich Zeugen unter der Rufnummer (05361) 46460 melden.

