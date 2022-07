Das Weinfest in Fallersleben ist auch mit Abstand ein Renner

Nach zwei Jahren Corona-Zwangspause hat das Weinfest der PUG Fallersleben-Sülfeld einen furiosen Neustart hingelegt. Bis zum Samstagabend haben rund um das Schloss die drei bewährten Rheinhessen-Winzer das Heft des Handels in der Hand. Mit einigen Änderungen hat sich das Traditionsfest neu erfunden. Zum Auftakt der 16. Auflage war der Zuspruch der Besucher riesig.

Bereits als PUG-Vorsitzender Andreas Klaffehn, flankiert von seinen Mitstreitern Ulrike Köppe und Roman Dettmann, pünktlich auf die Minute den offiziellen Startschuss für das muntere Treiben rund um den Schlosshof gab, waren nahezu alle Sitzplätze vergeben. Auch um die Stände der Winzer Willi Knell aus Albig, Helmut Busch aus Volxheim und Eric Dorst aus Wörrstadt drängten sich die Besucher. Mit dem Blick, der sich ihm von der Treppe des Heimatstübchens des Heimat- und Verkehrsvereins bot, war Klaffehn hochzufrieden. „Das Wetter spielt glücklicherweise mit, und die Leute nehmen das Angebot an“, sagte er.

Einige hätten beim Weinfest auch gern getanzt

Die Hitze der zurückliegenden Tage war die letzte von diversen, zumeist der Pandemie geschuldeten Unwägbarkeiten, mit denen die Organisatoren in den vergangenen Wochen zu kämpfen hatten. Damit nach Diskussionen um den Standort am Schlosshof festgehalten wurde konnte, haben die Macher das Raumkonzept etwas verändert. „Wir haben auf die Bühne verzichtet und damit Platz geschaffen, um mit etwas mehr Abstand feiern zu können“, sagte Klaffehn.

Wermutstropfen für manche ist dabei die Tatsache, dass es keine Musik gibt. „Etwas Musik wäre schön gewesen, denn wir haben bei früheren Festen auch immer kräftig getanzt“, meinte Gabi Härtel aus Fallersleben. „Aber in erster Linie bin ich froh, dass das Weinfest wieder stattfindet und ich alte Bekannte nach langer Zeit wiedersehe.“ Zum Auftakt ließen sich Härtel mit ihre Clique feinherben Chardonnay schmecken.

Der Standort auf dem Schlossplatz gefällt

„Wir sind froh, dass es der Schlossplatz geworden ist“, sagte Winzergattin Dagmar Busch. „Die Atmosphäre ist einmalig.“ So empfanden es auch Daniela Senkel aus Wolfsburg und Sebastian Lüjes aus

Gaby Härtel aus Fallersleben (rechts) am Stand der Winzer Andrea und Willi Knell aus Albig. Foto: Michael Uhmeyer / regios24

Velpke, die im Kreis von Kollegen erstmalig das Fest besuchten. Während er eine Flasche Morio Muskat orderte, bestellte sie Mineralwasser, um eine erfrischende Schorle zu mixen. „Wir möchten in geselliger Runde einen netten Abend verbringen und das scheint hier gegeben.“

Auch bei Winzergattin Andrea Knell ging der Wein überwiegend eisgekühlt und zumeist flaschenweise über den Tresen. „Grauburgunder geht immer“, beantwortete sie die Frage nach den Vorlieben der Fallersleber.

Die Winzer aus Rheinhessen sind zufrieden

Mit einer Flasche gut gekühltem Weißburgunder und deftigem Flammkuchen starteten auch Familie Kuschel aus Calberlah und Familie Dürkop aus Fallersleben in den Abend. Das Quartett hatte sich an einer Bierzeltgarnitur auf der Wiese vor der Feuerwehr ein Plätzchen gesucht. „Wir haben auf dem Schlossplatz zu viert nichts gefunden und finden es toll, dass man hier mit Abstand mitfeiern kann“, sagte Konni Kuschel. „Wir besuchen dieses Fest das erste Mal, und sind total begeistert“, sagte ihr Ehemann Gerhard, der Weinfeste in der ganzen Republik kennt. So ging es auch Ulrich Dürkop, der das Fest regelmäßig besucht und mit einer Flasche Weißherbst für Nachschub am Tisch sorgte. „Es ist eine schöne Atmosphäre, und das einzige, was kulinarisch fehlt, sind aus meiner Sicht etwas andere gegrillte Speisen.“

Neben Flammkuchen und Snacks aus dem Imbisswagen gab es die PUG-Brezeln, die für den guten Zweck verkauft wurden und weggingen wie warme Semmeln. Auch Winzer-Sprecher Eric Dorst war mit dem Neustart hochzufrieden. „Wir haben etwa 500 Sitzplätze, und alles scheint belegt“, sagte er eine Stunde nach dem Auftakt. Dorst wäre der Denkmalplatz als Standort lieber gewesen, er kann aber mit der jetzt gefundenen Lösung gut leben. Dass es keine Musik gibt, findet er nicht schlimm. „Sicher gibt es immer ein paar Feierbiester, aber der Mehrheit der Besucher genügt die Stimmung und sie schätzt die Möglichkeit, ohne hinderliche Geräuschkulisse miteinander ins Gespräch zu kommen.“

