Na, liebe Wolfsburger, haben Sie schon die Badehose entmottet oder an Ihrer Bikini-Figur gearbeitet? Ich frage nur, weil in fünf Wochen mit der Eröffnung des Freibades Fallersleben die Open-Air-Badesaison in Wolfsburg beginnt. Bei dem aktuellen Schietwetter mit grau verhangenem Himmel, Nieselregen...