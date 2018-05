Preissturz

So ziemlich alle Wolfsburger drücken heute dem VfL die Daumen im nervenzerfetzenden Abstiegskampf. Alle? Nein. Eine Discounter-Kette aus der Kategorie „sehr günstig“ hat offenbar kein Vertrauen mehr in den nachhaltigen Marktwert des VfL und der von ihm inspirierten Produkte. Am Aktionstisch wird da...