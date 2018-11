Es gibt Attribute, die muss man nicht unbedingt haben. Polizeibekannt ist so eines. Donnerstagabend war ich aber doch froh, dass mich der freundliche Polizist kannte, der mich an der Polizeikontrollstelle in Mörse zunächst rauskellte. Mit meiner Mütze sah ich zwar latent vermummt aus, aber im Schein der Taschenlampe war ich dann enttarnt. Mit Einbruchswerkzeug hätte ich eh nicht dienen können, und ich war auch alles andere als auf...