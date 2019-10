Überheblich

Habe ich das im Vorbeifahren richtig gelesen? Der VfL wirbt für das Heimspiel gegen Augsburg mit dem kessen Spruch: „Als wir schon Autos hatten, habt ihr noch mit Puppen gespielt.“ Freunde, da liegt ihr aber voll daneben. Denn Augsburg hat ein bisschen mehr zu bieten als die Puppenkiste. Augsburg ist eine alte, schöne, einflussreiche und vor allem reiche Stadt. Das war sie schon vor 500 Jahren, als an Wolfsburg noch lange, lange nicht zu denken war. Gegen den Kaufmanns-Clan der Fugger, der den Kaiser finanzierte, waren alle Alt- und Neureichen in Wolfsburg Waisenknaben. Und: Beim heute zu Volkswagen gehörenden Maschinen- und LKW-Bauer MAN steht das A für Augsburg. Also, liebe „Wölfe“, so ein überhebliches Geheul habt ihr nicht nötig, oder?

