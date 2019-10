Winterzeit

Ich bin ein großer Gegner der Zeitumstellung. Am Wochenende war es ja mal wieder soweit. Der Blick auf den Wecker am Sonntagmorgen ist ernüchternd: 5 Uhr! Kurz danach sind auch schon die Kinder zu hören. Die innere Uhr, die im Alltag auf 6 Uhr eingestellt ist, lässt sich eben nicht in einer Nacht...