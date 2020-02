Puls auf 180

Wenn um kurz vor 6 Uhr, also noch vor dem Aufwachen, das Handy klingt, ist der Puls direkt auf 180. Zum Glück war es kein familiärer Notfall, sondern die Eltern-Telefonkette, die bei einem Schulausfall in Gang gesetzt wird. Beim Blick aus dem Fenster wunderte ich mich zwar über die Entscheidung, aber Sicherheit geht nun mal vor. Während unser Viertklässler jubelte und das Angebot der Schulbetreuung dankend ablehnte, saß unser Kita-Kind schmollend auf dem Sofa. „Ich will auch zu Hause bleiben“, sagte er stur. Seine logische Begründung: „Das ist bei dem Wind im Kindergarten doch viel zu gefährlich.“

Diskutieren Sie auf Facebook unter Wolfsburger Nachrichten oder mailen Sie an markus.kutscher@bzv.de