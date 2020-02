Stürmische Erkenntnisse

Was Wetter angeht, bin ich eher wenig ängstlich und ertappe mich schon dabei, über die eine oder andere Wettervorhersage zu lästern… In den vergangenen Tagen habe ich aber wieder mal ein wenig fürs Leben gelernt. Zum einen: Den Sturm am Sonntag habe ich letztlich unterschätzt. Die geplante Fahrt in den Harz am Vormittag wurde nicht verschoben – und das ging auch alles gut. Bis wir am Nachmittag Freunde in den Zug setzen wollten… Fehlanzeige. Also wurde kurzerhand entschieden, sie per Auto nach Hause zu kutschieren, und da kam die erste Erkenntnis, als nämlich auf der A7 – zum Glück auf der Gegenseite – Bäume auf die Fahrbahn kippten. Plötzlich waren wir alle still und voller Lob für die Polizei, die in weiser Voraussicht die Strecke gesperrt hatte. Zum anderen: Gestern Morgen, als für mich der Sturm schon wieder eher ein Wind war, hat mich eine ältere Frau auf der Straße angesprochen: Sie erzählte voller Angst, dass sie sich kaum auf der Straße halten könne, fast umgeweht worden sei. Da wird einem plötzlich klar, wie ernsthaft beschwerlich Wetterunbilden auch sein können – so Erkenntnis Nr. 2.

