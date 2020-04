Worauf freuen Sie sich, wenn Corona auf dem Rückzug ist?

Als wir bei dem schönen Wetter am Wochenende draußen saßen, hier und da ein Plausch über den Gartenzaun mit dem Nachbarn - im schon allein durch Büsche und Sträucher vorgegebenen, gebührenden Abstand, das Nachrichten-Medium Handy weit weg, da war die Welt irgendwie scheinbar in Ordnung. In diesem zaghaften Heile-Welt-Gefühl kam dann aber doch sehr schnell das Thema auf, was uns in diesen Zeiten denn wirklich fehlt – beziehungsweise optimistisch formuliert: worauf wir uns am meisten freuen, wenn Corona auf dem Rückzug ist - und damit die Einschränkungen in unserem Leben auch wieder nachlassen. Obwohl wir gar nicht so die ständigen „Essengeher“ sind, aber ein richtig schöner Restaurant-Besuch steht fest auf dem Plan für die Zeit danach. Und ich freue mich am meisten drauf, mal wieder unbeschwert auf der Straße unterwegs zu sein! Wie geht es Ihnen, was machen Sie als Erstes, wenn unsere geliebte Freiheit wieder in unseren Alltag einzieht? Schreiben Sie mir an kerstin.loehr@bzv.de.

