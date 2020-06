Das Gute so nah

Warum in die Ferne schweifen...? Unseren geplanten Auslandsaufenthalt in den Sommerferien haben wir bereits gestrichen. Wer weiß schon, welche negativen Überraschungen das blöde Coronavirus in den nächsten Wochen noch bereit hält? Wir verbringen unseren Urlaub lieber in Deutschland. Ostsee, Elbsandsteingebirge, Thüringer Wald und Bayern sind mögliche Ziele. Dort wohnen Freunde, die man mal wieder sehen könnte. Oder aber wir verzichten auch darauf und bleiben gleich ganz zu Hause. Wie schön es in Wolfsburg ist, haben wir erst wieder bei einer Radtour festgestellt. Vorbei an den Teichen in Detmerode und Hattorf sind wir durch die Feldmark zum Allersee gefahren. Am Kolumbianischen Pavillon machten wir eine Pause, ehe es am Mittellandkanal Richtung Fallersleben ging. Dort gab es zur Belohnung einen großen Eisbecher für unsere beiden Jungs, die am Ende 35 Kilometer gestrampelt hatten. Wunderschön war auch eine Radtour rund um das Naturschutzgebiet Ilkerbruch. Kleiner Tipp: Unbedingt ein Fernglas einstecken!

