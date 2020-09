Aufgeschoben...

Es ist drei Monate her, dass ich an meinem hinteren Autoreifen im Sonnenschein etwas funkeln sah. Beim näheren Hinsehen war es ein Nagel – und ich wollte gleich am nächsten Tag zu meinem Autohändler. Doch wie das so ist… In der Gewissheit, dass mein Auto bei Druckverlust Alarm schlägt, verging nicht nur dieser Tag, sondern Woche um Woche. Mittwochabend aber war es soweit. In leuchtendem Gelb wurde ich angehalten, meinen Reifendruck zu kontrollieren. Nachdem ich – mit Hilfe eines supernetten Tankwartes in Wendhausen – das moderne Luftkontrollgerät erfolgreich bedient habe, bin ich nun doch bei meinem Händler gelandet und bekomme einen neuen Reifen. Hätte ich auch früher machen können, oder sollen. Aber „Hätteritis“ bringt ja bekanntlich nichts.

