Länger baden

Leichte Wehmut kommt auf: Schon wieder neigt sich ein Sommer seinem Ende zu. Ein ganz eindeutiges Indiz war das Abbaden am Sonntag im VW-Bad, dem Freibad Fallersleben und in Almke. Noch einmal hinein ins kühle Nass, noch einmal durch das weiche Wasser gleiten, dann hieß es Tschüss, bis zum nächsten Jahr. Und obwohl die Stadt die Saison in Fallersleben schon um zwei Wochen verlängert hatte, kommt die Winterpause eigentlich immer noch zu früh. Für Montag sind 29 Grad angesagt, für Dienstag 31, für Mittwoch 28 Grad. Da könnte man doch eigentlich – nein, man sollte sogar darüber nachdenken, die Freibadesaison grundsätzlich auszudehnen! Es gibt reichlich Fotobelege dafür, dass auch 2019 und 2018 Ende September noch T-Shirt-Wetter herrschte. Warum also an Gewohnheiten festhalten, die sich durch die Klimaerwärmung überlebt haben? Liebe Leute in der Sportverwaltung, geht doch mal volles Risiko und öffnet die Freibäder 2021 bis Ende September. Viele Wasserratten werden es Euch danken.

