Endlich Ferien

Noch nie haben wir Eltern uns so sehr auf eine Auszeit gefreut.

Wochenlang durfte unser Sohn zu Beginn der Corona-Krise nicht in die Schule gehen. Später gab es zwei bis drei Tage die Woche Präsenzunterricht. Nach den Sommerferien folgte der Wechsel von der Grund- auf die weiterführende Schule. Eine echte Herausforderung. Plötzlich hieß es, jeden Tag früh aufstehen, mit dem Rad zur Schule fahren, neue Mitschüler und Lehrer kennenlernen. Jede Menge Hausaufgaben, (Vokabel)Tests, Lernzielkontrollen, Klassenarbeiten und ordentlich zu führende Mappen sorgten für so manchen Verdruss. Ab heute sind zwei Wochen Herbstferien. Noch nie haben wir Eltern uns so sehr auf eine Auszeit gefreut.

Diskutieren Sie auf Facebook unter Wolfsburger Nachrichten oder mailen Sie an markus.kutscher@bzv.de