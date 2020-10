Coronachten

Was ist eigentlich mit Weihnachten? Diese Frage stellt sich in meiner Familie zuverlässig spätestens im August. In diesem Jahr haben wir die Entscheidung, wo und wie wir uns versammeln, schon mehrere Male verschoben. Sie ist in diesem sehr besonderen Corona-Jahr 2020 aber auch wirklich kaum zu beantworten. Meine Mutter lebt in einer Seniorenwohnanlage, meine Schwester arbeitet in der Pflege - wie soll man da im Herbst auch nur erahnen, was Ende Dezember möglich sein wird? Ich erwäge, sicherheitshalber eine Feuerschale, einen Heizpilz, einen Pavillon, wetterfesten Weihnachtsbaumschmuck und mit Rentieren bedruckte Mund-Nasen-Masken aus Goretex zu beschaffen, um im schlimmsten Fall eine Coronachtsfeier im Garten zu ermöglichen. Falls die Behörden das erlauben und es vorher zu keinen Engpässen wie bei Klopapier, Nudeln und Hefe kommt.

