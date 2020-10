Der Wald füllt sich wieder

Wir hatten den Wald an manchen Stellen für uns, allerdings längst nicht an allen. Nun kann man spekulieren, ob wir nicht die einzigen Corona-Frischluft-Ausweichlinge waren – oder ob seit dem Lockdown im Frühjahr auch einige einfach dabei geblieben sind, zu Fuß oder mit den Fahrrädern regelmäßig durch den Stadtwald zu streifen und dessen Vorzüge wie die vielen Brunnen und Quellen zu genießen. Jedenfalls haben wir am Sonntag auf unserer Radtour mit Freunden an mehreren Sitzgruppen quasi abgeklatscht mit anderen Ausflüglern, die ebenfalls ein Päuschen einlegen wollten. Wer weiß, ob wir die Tour mit anschließendem Grillen in den nächsten Wochen so wieder machen könnten. Und das meine ich nicht mit Bezug aufs Wetter. Sechs Leute, drei Haushalte – damit kann’s trotz des Achtens auf Abstand & Co. leider bald wieder vorbei sein, wenn die Infektionszahlen auch hier weiter steigen. Hoffen wir aufs Beste!

