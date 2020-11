Iris Bothe oder Dennis Weilmann – zwei Dezernenten der Stadt Wolfsburg möchten Ende nächsten Jahres in das Büro des Oberbürgermeisters umziehen. Spätestens im Januar, wenn die Mitglieder der SPD (Bothe) und der CDU (Weilmann) auf ihren Parteitagen endgültig grünes Licht für die Kandidaturen geben, ist der Wahlkampf eröffnet. Endlich mal wieder. Vor zwei Jahren verlängerte sich Klaus Mohrs’ Amtszeit dank eines Ratsbeschlusses ganz ohne Neuwahl. Man darf gespannt sein, wie Bothe und Weilmann in den nächsten Monaten um die Gunst der Wähler kämpfen. Welche Slogans, welche Fotomotive sind auf den Wahlplakaten zu sehen? Wer setzt auf die richtigen Themen? Wer trifft den Nerv der Bevölkerung? „Es wird einen fairen Wahlkampf geben und keine schmutzige Wäsche gewaschen“, verspricht die SPD-Landtagsabgeordnete Immacolata Glosemeyer. Und wer weiß: Vielleicht gibt es am Ende einen lachenden Dritten?

