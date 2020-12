Alle Jahre wieder bin ich auf der Suche nach dem richtigen Weihnachtsgeschenk für meine Frau. Kreativ sollte es sein, natürlich eine Überraschung, nicht zu teuer, aber auch nicht zu billig. Tipps habe ich bisher nicht von ihr bekommen. Ein Freund gab mir nun den Ratschlag, ich solle meiner Frau einfach erzählen, ich hätte schon ein super Geschenk für sie besorgt. Dann würde sie so lange raten, was es denn sein könnte, dass ich genügend Hinweise auf ihre Wünsche hätte. Blöd nur, dass meine Frau weiß, dass ich meistens erst am 23. Dezember losgehe...

