Auf der Flucht

Klarer Fall – es gibt schlechtere Fensteraussichten im Homeoffice als auf den heimischen Garten und das, was Vogelwelt & Co. dort den lieben langen Tag so veranstalten. Aber irgendwann hat man sich auch an dieses tierische Treiben gewöhnt. Schön, wenn’s dann Abwechslung in Gestalt eines Debütanten gibt. Denn ich habe in unserem Garten von Grünspecht über Eichelhäher und Eichhörnchen bis Igel ja schon einige tierische Gäste erlebt. Aber einen Greifvogel hatten wir noch nicht! Elegant landete er auf dem Rosen-Rankgitter, um von dort weiter auf das Holzlager-Dach zu fliegen. Allerdings hatte er die Rechnung ohne die Krähen gemacht, die in unserer Siedlung ein rüdes Regiment führen. Ratzfatz war die schwarze Luftabwehr zur Stelle und vertrieb den Greifer. Obwohl der eindeutig größer war ­– ich tippe auf einen jungen Habicht, der sich wegen mangelnder Erfahrung noch ins Bockshorn jagen ließ.

