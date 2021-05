Warum nur?

Das Lamentieren übers Wetter hat an dieser Stelle Tradition. Im Winter wünscht man sich Schnee, insbesondere an Weihnachten und zum Weihnachtsmarkt – allerdings nur so viel, dass am nächsten Arbeitstag die Straßen freigeräumt sind. Im Sommer sollen es nur warme Tagen mit blauem Himmel sein – aber bitteschön mit nicht mehr als 28 Grad und kühleren Nächten. Was könnte man über die vergangenen Wochen meckern: viel zu kalt, viel zu feucht – und das ausgerechnet in Coronazeiten. Aber vielleicht macht das Wetter deswegen sogar Sinn: niemand verpasst was.

