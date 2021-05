Der Frust der Händler und Gastronomen über die aktuellen Corona-Regelungen ist absolut verständlich. Was habe ich mich darauf gefreut, mal wieder bummeln zu gehen oder mich hübsch anzuziehen und mit Freundinnen im Restaurant zu sitzen. Aber mir von fremden Leuten ein Stäbchen in die Nase stecken lassen, um Schuhe zu kaufen oder ein Pastagericht zu verzehren? Erstmal recherchieren, wo der Test genügt und in welchen Geschäften doch ein Termin notwendig ist? Und dann bei diesem Wetter losziehen und unter freiem Himmel am Restauranttisch bibbern, während der Wind den Cappuccino aufpeitscht? So groß ist die Sehnsucht dann doch nicht, und so wird es momentan vielen ergehen. Wenn die Inzidenzen stabil unter 50 sind, sollte die Regierung sich daher bitte locker machen und von der Bundesbremse steigen. Maske beim Gehen und Stehen, keine Maske am Tisch – das hat doch im vergangenen Frühjahr und Sommer bestens geklappt. Warum nicht wieder so?

=fn?Ejtlvujfsfo Tjf bvg Gbdfcppl voufs =tuspoh?Xpmgtcvshfs Obdisjdiufo=0tuspoh?pefs nbjmfo Tjf bo=tuspoh?tufqibojf/hjftfdlfAc{w/ef=0tuspoh?=0fn?