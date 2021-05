Manchmal weiß ich nicht, ob ich Katzen- oder eher Hundebesitzer bin. Lotti verfolgt mich überall hin. Wenn ich mit dem Auto wegfahre, wartet sie auf der Mauer, bis ich zurückkomme. Und wie Hunde bellen, so hat sich Lotti zur echten Quasselstrippe entwickelt – vor allem in der Küche. Konditionierung nennt man das – wenn der Mensch der Katze was beibringt. Nur habe ich das Gefühl, ich bin der einzige, der springt.

