Kein Druck

Wohl dem, der solche Nachbarn und Freunde hat. Stefan und Björn überreichten mir gestern einen liebevoll in Geschenkpapier verpackten XXL-Rasensprenger. Die Freude war groß, besitze ich doch nur eine XS-Variante, mit der es gefühlt Stunden dauert, Blumen, Bäume und Stauden im Garten ausreichend mit Wasser zu versorgen. Ganz uneigennützig war das Geschenk aber nicht. Im Vorjahr hatten sich meine Kumpels für die Zeit unseres Sommerurlaubs bereit erklärt, unsere Pflanzen am Leben zu erhalten. Mit dem Mini-Sprenger war das eine harte Geduldsprobe. Das Problem an der XXL-Variante: Die Wasserstrahlen reichen keine zwei Meter weit. Der Wasserdruck ist für das große Gerät viel zu gering. Es muss dringend eine Lösung her. Wer wässert denn sonst im Sommer unsere Blumen?

