Juli 1982, Urlaub mit der Familie am Gardasee. Finale der Fußballweltmeisterschaft: Italien gegen Deutschland. Wir sitzen in einem Restaurant. 3:1 siegt die Squadra Azzurra. An deren dritten Torschützen erinnere ich mich noch heute: „Altobelli“ – war für ein spektakulärer Name. Und nach Abpfiff: eine riesige Party am Hafen. So schön können nur Italiener feiern. Viel Glück am Sonntag!

