Kalte Souvenirs

Kennen Sie das Phänomen? Kaum aus dem Urlaub zurück, ist der Kühlschrank plötzlich knallvoll. Allerdings nicht, weil nach der Auszeit vom Alltag die Vorräte dringend wieder aufgefüllt sollten. Sondern weil es am Urlaubsort mal wieder so viele lokale und regionale Leckereien gab, die unbedingt mit ins Gepäck mussten ­– gut gekühlt, versteht sich! Aktuell ließe sich mit den Mitbringseln in Form von Käse, Schinken und Schmalz jedenfalls mühelos ein halbes Jahr überstehen – wenn da nicht Familie und Freunde wären, die schon sehnsüchtig auf die alpenländischen Spezialitäten gewartet haben...

Immerhin: Wenn alles verteilt ist, ist endlich wieder Platz für die Produkte, die man zu Hause gern kauft und schnabuliert!

=fn?Ibcfo Tjf Gsbhfo pefs Bosfhvohfo@ Tdisfjcfo Tjf bo =tqbo dmbttµ#fnbjm#?dmbvejb/dbsjtAgvolfnfejfo/ef=0tqbo?=0fn?

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de