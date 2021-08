Blutige Finger

Die Katze wird alt. Sie riecht nicht mehr so gut, sie sieht nicht mehr so gut, sie hört nicht mehr so gut. Gut. Gut gehört hat sie noch nie, aber das war sonst eher eine Frage der inneren Haltung. Auf jeden Fall muss man jetzt gut aufpassen, dass die Stuben-Tigerin genug zu fressen bekommt, denn beim Futterjagen verliert sie schonmal die Konzentration und steht dann da wie ein zerstreuter Professor, der sich fragt, was er in diesem Zimmer gerade wollte. Beim Futter-Zuwerfen muss man präziser werfen, damit sie die Beute aufschnappt. Und ein Bröckchen, das liegt, liegt. All das nutzt die Konkurrenz schamlos aus. Blitzt allerdings die Lieblingsspielzeugmaus oder das schon arg deformierte Eichhörnchen hinter der Klappe des Spielkartons auf, heißt es aufpassen. Dann ist die Seniorin unverändert eine hocheffiziente Tötungsmaschine aus Krallen und Muskeln, deren Reaktionsvermögen, wenn überhaupt, in den letzten 14 Jahren auf jeden Fall weniger nachgelassen hat als meins. Den Schmerz blutender Finger überwiegt die Freude, dass das noch so wunderbar klappt.

