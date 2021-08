Unseren Urlaub haben wir an der Nordsee und zu Hause verbracht. In Wolfsburg gehört ein Besuch der Autostadt natürlich zum Pflichtprogramm. Unsere Jungs lieben die XXL-Rutschen und vor allem das Baden im Hafenbecken. Mein absoluter Liebling ist Jochen. Er singt, ist lustig, frech, unheimlich kinderlieb, nur 1,10 Meter groß – und ein Elefant. Jochen ist auf seinem Dreirad mit Kofferradio in der Autostadt unterwegs. Stets verfolgt von einer Schar Kinder. Auch Erwachsene bringt er zum Lachen. So wie meinen Vater. Als dieser nieste, rief der vorbeifahrende Jochen laut „Gesundheit“. Mein alter Herr war total perplex. Den Puppenspieler, der dezent im Hintergrund Jochen steuert und ihm seine Stimme leiht, hatte er gar nicht bemerkt.

