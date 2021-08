Herr: es ist Zeit. Der Sommer war sehr groß.“ Dieser Anfang von Rilkes Gedicht Herbsttag spukt mir in den letzten Tagen immer wieder durch den Kopf. Allerdings mit dem Zusatz „Nicht“. Oder dem Zusatz „Sehr groß in Starkregen, Sturm und 10 Grad“. Ich weiß nicht, ob Sie sich in den Sommerferien in südliche Gefilde gewagt haben. In Bayern, kann ich berichten, war es sehr durchwachsen. Ich kehre mit der Erinnerung an einen Restaurantbesuch zurück, in dessen Verlauf der Sturm das Regenwasser unter der Tür hindurch drückte, und mit einer neuen Regenjacke, die einer Wassersäule von 20.000 Millimetern standhalten soll. Die ersten Praxistests verliefen vielversprechend. Zurück in Wolfsburg habe ich entdeckt, dass einige von Ihnen schon einen Schritt weitergegangen und in wärmende Steppjacken geschlüpft sind. Das ergibt ein stimmiges Gesamtbild mit dem wolkenverhangenen Himmel und den ersten Halloween-Auslagen in der Porschestraße. Für die Spekulatius und Lebkuchen, die im Supermarkt parat liegen, ist es aber vielleicht noch etwas früh: Am Dienstag soll der Sommer zurückkehren, mit 22 Grad und Sonnenschein. Herr, es ist Zeit!

=fn?Ibcfo Tjf Gsbhfo pefs Bosfhvohfo@ Tdisfjcfo Tjf bo=tqbo dmbttµ#fnbjm#?tufqibojf/hjftfdlf Agvolfnfejfo/ef=0tqbo?=0fn? Ihr Newsletter für Wolfsburg & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de