Heute melde ich mich bei Ihnen frisch aus dem Urlaub zurück. Es war ein Reiturlaub und einer der erholsamsten, die man sich vorstellen kann. Den Pferden und der verwunschenen Landschaft sei Dank, natürlich, noch mehr aber dem Fehlen von Wlan in Kombination mit einem märchenhaft tiefen Funkloch. Kein Internet, sechs Tage lang. Keine Nachrichten am Morgen, kein Mal-eben-etwas-googeln, kein Schon-wieder-etwas-googeln, kein Versand von Fotos, kein Abhören von Sprachnachrichten. Sondern Reiten, Essen, Schlafen. Wer von einem Mitarbeiter die Wetterprognose für den Tag erfahren hatte, war der Held am Frühstückstisch. Ergebnisse der Internetabstinenz: Ruhe und ein klarer Kopf. Man sollte es häufiger mit Peter Lustig halten und einfach mal abschalten.

