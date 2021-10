Ein richtiges Herbstwetter war das am Donnerstag. Etwas Regen, etwas Sonne und natürlich ordentlich Sturm – von allem war etwas dabei. Ich hatte am Mittwochabend unseren Garten noch auf die Schnelle sturmfest gemacht. Blumentöpfe, Stühle und Basketballkorb im Schuppen verstaut. Das Trampolin mit einem Spanngurt am Baum festgebunden und die Füße mit Steinplatten beschwert. Denn so manches Trampolin in der Umgebung ist schon über Zäune geflogen und im Nachbargarten gelandet. Zum Glück ist bei uns alles glimpflich verlaufen. Auch in der Stadt gab es keine größeren Schäden. Gute Besserung an die 20-Jährige, die von einem Ast am Kopf getroffen wurde.

