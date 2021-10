Maske der Wahl

Hab ich übers lange freie Wochenende etwas verpasst in Sachen Maskenpflicht? Oder was war da los in den Geschäften der Innenstadt? Okay, auf dem Wochenmarkt bin ich vor einiger Zeit auch mal ins Schleudern geraten: Ich hatte wie gewohnt meine Maske aufgezogen und wunderte mich, wie viele – scheinbar – auf die Maskenpflicht pfiffen… Dabei war die zwischenzeitlich aufgehoben worden! Aber in den Läden und Einkaufscentern? Gilt sie unverändert. Daher war ich in der gestrigen Mittagspause irritiert: Da flanierten Leute wie selbstverständlich ohne Maske in den Gängen, Einzelne merkten erst nach dem Betreten, dass die Maske fehlte – und dann gab es die Spezialisten, die es à la Laschet in den Pandemie-Anfängen hielten und ihren freien Riechkolben in die Menge hielten. Ich werde wohl in den üblicherweise volleren Läden und Centern wieder FFP2 bevorzugen...

