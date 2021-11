Quietsche-Ente

Der 1. Hof-Flohmarkt am Wochenende im Kerksiek hat nicht nur Wolfsburger angelockt. Auch Trödler aus Gifhorn, Braunschweig, Helmstedt, Hildesheim und sogar Hannover fuhren mit ihren Autos durch die Straßen auf der Suche nach einem Schnäppchen. Für Flohmarkt-Neulinge ist es schon interessant, was so alles begehrt ist. Der Hannoveraner, der am Samstag bereits eineinhalb Stunden vor der offiziellen Eröffnung nach Verkäufern Ausschau hielt, suchte Game Boys samt Spiele für die vor rund 30 Jahren erfundene Handkonsole. Auch die Actionfiguren von Masters of the Universe hatten es ihm angetan. Ein anderer Besucher fragte nach altem Besteck und Zahngold. Ein Goldschmied, wie sich auf Nachfrage herausstellte. Bei dem älteren Herrn im Bauarbeiter-Outfit vermutete ich den Wunsch nach einem historischen Betonmischer. Umso überraschender kam seine Frage: „Haben Sie gelbe Quietscheentchen für die Badewanne?“

