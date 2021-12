„Falsche“ Demo

Augen auf bei der Demo-Auswahl: Die 115 Kerzen seien sicher die Impftoten, die Wolfsburg zu beklagen habe, vermutete ein Demonstrant bei der Gedenkstunde am Rathaus. Nein, seien sie nicht, es sei die Zahl der bisher an Covid gestorbenen BürgerInnen, wurde der Mann freundlich informiert und ebenso freundlich gebeten, seine FFP2-Maske aufzusetzen. Verwunderung. Der Aktivist stellte fest, dass er in der „falschen“ Demo war. Seine war city-wärts unterwegs, um abermals mit der Polizei Räuber und Gendarm zu spielen – als „Spaziergänger“ gegen Corona-Auflagen. Während am Rathaus der Covid-Toten gedacht wurde. Die Mutmaßung von 115 Impftoten dieserorts reiht sich nahtlos in die Theorie von durch Bill Gates implantierte Chips und den in Wien in Gullys versteckten Impftrupps, die Demonstranten in die Waden spritzen, ein. Es bleiben Fragen bis zum nächsten Demo-Montag: Werden unsere Polizisten fit genug fürs „Katz und Maus spielen“ sein? Glühen die Drähte der Verwaltung zu Kommunen, die die „Spaziergänge“ verbieten? Und mit Blick auf die Kinder, die offenbar als Demo-Schutzschilder eingesetzt wurden: Werden sie von ihren Eltern eines Tages Antwort bekommen, warum dies geschah?