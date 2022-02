Liebe geht durch den Magen

Heute ist Valentinstag. Oh Schreck. Haben Sie den Tag der Liebe vergessen? Dann lassen Sie sich am Frühstückstisch bloß nichts anmerken. Vergangene Woche hat unsere Kollegin Stephanie Boy bereits einige Geschenke-Tipps vorgestellt. Zur Erinnerung: Rote Rosen, Pralinen und Schmuck gehen immer – aber auch ein Massage-Gutschein kommt bei der oder dem Liebsten gut an. Ich habe vor ein paar Jahren von meinem Freund am 14. Februar eine Packung Original Volkswagen Currywürste bekommen. Für ihn war das eher als Scherz gedacht (wir haben es mit dem Valentinstag nicht so), ich hab sehr herzlich gelacht. Liebe geht ja bekanntlich auch durch den Magen...

=fn?Ejtlvujfsfo Tjf bvg Gbdfcppl voufs Xpmgtcvshfs Obdisjdiufo pefs nbjmfo Tjf bo =tqbo dmbttµ#fnbjm#?=b isfgµ#nbjmup;kvmjb/qpqqAgvolfnfejfo/ef#?kvmjb/qpqqAgvolfnfejfo/ef=0b?=0tqbo?=0fn? Ihr Newsletter für Wolfsburg & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de