Ich muss gestehen: Die Namen Ylenia und Zeynep habe ich das erste Mal im Zusammenhang mit den Sturmtiefs gehört, die über Wolfsburg und den Rest der Republik hinweggefegt sind. Wussten Sie, dass sich jeder bei der Aktion „Wetterpate“ einen Namen für ein Hoch- oder Tiefdruckgebiet kaufen und Pate werden kann? Die Kosten liegen so zwischen 200 und 400 Euro. In geraden Jahren erhalten alle Hochs männliche und alle Tiefs weibliche Vornamen. Zeynep ist ein türkische Name und bedeutet so viel wie „die Wüstenblume“, „die schöne Frau“ oder „die Geschmückte“. Ylenia stammt aus dem Altgriechischen und heißt übersetzt „die schöne Sonne“, „die Strahlende“ oder „die Sonnenhafte“. Leider haben diese schönen Namen mit der gruseligen Wetterrealität nichts gemein.

