Der furchtbare Krieg in der Ukraine geht natürlich auch an unseren beiden Jungs nicht spurlos vorbei. Im Gegenteil: Sie merken, dass wir Eltern besorgt sind. Sie schauen mit uns Nachrichten im Fernsehen oder blättern durch die Tageszeitung. Es ist ein schmaler Grat, was man einem Acht- und einem Elfjährigen schon zumuten kann und darf. Wie wohltuend war es, als am Montagmorgen mal nicht das Kriegsgeschehen Thema Nummer eins war, sondern die Rosenmontagsfeier in der Schule unseres Zweitklässlers. Verschiedene Kostümvorschläge der Mutter wurden ignoriert. Stattdessen kramte unser Sohn schwarze Jeans, weißes Hemd, Sonnenbrille und Plastikpistole aus dem Schrank. Er gelte sich die Haare und erklärte: „Ich bin James Bond.“ Zwar hat er den britischen Geheimagenten selbst noch nie in Aktion erlebt, aber es kann ja nicht schaden, wenn einer mehr die Welt rettet. Beim Abholen ging’s dann doch wieder um den Ukraine-Krieg. „Deine Eltern kommen doch aus Russland“, fragte er seinen Mitschüler. „Wie findest du es, dass Russland die Ukraine angegriffen hat?“ Der Freund unseres Sohnes überlegte kurz, um es dann kurz und knapp auf den Punkt zu bringen: „Putin ist ein Arsch!“

