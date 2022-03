Licht aus für die „Okraine“

Am Mittwoch erhielt ich eine WhatsApp „an alle“, die mich misstrauisch machte. Wir sollten um 20 Uhr das Licht löschen, um Putin zu zeigen, dass wir lieber im Dunkeln sitzen als sein Gas zu kaufen. Das Anliegen „für die OKRAINE!!!“ schien vernünftig, aber die Absenderin war nicht in meinen Kontakten. Handy gehackt? Nein, die Nachricht kam von der politisch erwachten Tochter einer Freundin. Gutes Kind! Bei meiner (in der Ukraine geborenen) Mutter verläuft die Konfliktlinie leider quer durch die Wohnung, seit ihre (in Russland geborene) Putzhilfe erklärt hat, dass Putins Soldaten gar nicht in der Ukraine seien. Alles nur Lügen der hiesigen Medien. Meine Mutter hatte dazu wohl auch einiges zu sagen. Ich hoffe trotz allem, dass die Putzhilfe weiter ins Feindesland kommt.

=fn?Ibcfo Tjf Gsbhfo pefs Bosfhvohfo@ Tdisfjcfo Tjf bo=tqbo dmbttµ#fnbjm#?tufqibojf/hjftfdlf Agvolfnfejfo/ef=0tqbo?=0fn? Ihr Newsletter für Wolfsburg & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de